ماذا يحدث إذا تم عكس أقطاب بطارية السيارة أثناء شحنها؟

العديد من السائقين هذه الايام يقوموا بركن او إيقاف سياراتهم لفترات طويلة بسبب الحظر المفروض من قبل الدولة كنوع من انواع الاجراءات الاحترازية ضد الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وهذا الايقاف لفترات طويلة قد يسبب بعض المشاكل للسيارة ومنها تفريغ البطارية ويضطر السائق إلى عمل وصلة لشحنها مرة اخرى وهنا تقع المشلة فالبعض لا يعلم الطريقة الصحيحة لشحنة بطارية السيارة من خلال الوصلة الخارجية من سيارة أخرى.

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فالبعض يقوم بتغير اماكن اقطاب السيارات الكهرباء والارضى ويقوم بعكسهما وهذا يودى الى اضرار كبيرة فى السيارة قد تصل الى اشتعالها فى حال اطالة تشغيل السيارة ، ولكن دائما ما يحدث هو تلف بعض الفيوزات الخاصة بالكهرباء وفى بعض الاحيان الاخرى تتلف بوردة الكمبيوتر او الكنترول بالسيارة او تلف احد الحساسات .

وخلال السطور القادمة نتعرف على الطرق الصحيحة لاعادة شحن بطارية السيارة .

1 ضع ناقل الحركة في السيارتين على وضع الحياد أو الركن

2 أطفيء المحركين

3 قم بتوصيل أحد المشابك الحمراء بالطرف الموجب في البطارية الشاحنة

4 قم بتوصيل المشبك الأحمر بالطرف الموجب في البطارية النافذة

5 قم بتوصيل أحد المشابك السوداء بالطرف السالب في البطارية الشاحنة

6 قم بتوصيل المشبك الأسود الآخر في الطرف السالب في البطارية النافذة

7 شغل المحرك في سيارة البطارية الشاحنة

8 اضغط بهدوء على دواسة الوقود من 2000 إلى 3000 دورة في الدقيقة.