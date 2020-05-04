AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ماذا يحدث إذا تم عكس أقطاب بطارية السيارة أثناء شحنها؟

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

العديد من السائقين هذه الايام يقوموا بركن او إيقاف سياراتهم لفترات طويلة بسبب الحظر المفروض من قبل الدولة كنوع من انواع الاجراءات الاحترازية ضد الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

 وهذا الايقاف لفترات طويلة قد يسبب بعض المشاكل للسيارة ومنها تفريغ البطارية ويضطر السائق إلى عمل وصلة لشحنها مرة اخرى وهنا تقع المشلة فالبعض لا يعلم الطريقة الصحيحة لشحنة بطارية السيارة من خلال الوصلة الخارجية من سيارة أخرى.

اقرا ايضا :

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

فالبعض يقوم بتغير اماكن اقطاب السيارات الكهرباء والارضى ويقوم بعكسهما وهذا يودى الى اضرار كبيرة فى السيارة قد تصل الى اشتعالها فى حال اطالة تشغيل السيارة ، ولكن دائما ما يحدث هو تلف بعض الفيوزات الخاصة بالكهرباء وفى بعض الاحيان الاخرى تتلف بوردة الكمبيوتر او الكنترول بالسيارة او تلف احد الحساسات .

وخلال السطور القادمة نتعرف على الطرق الصحيحة لاعادة شحن بطارية السيارة .

1 ضع ناقل الحركة في السيارتين على وضع الحياد أو الركن

2  أطفيء المحركين

3  قم بتوصيل أحد المشابك الحمراء بالطرف الموجب في البطارية الشاحنة

4  قم بتوصيل المشبك الأحمر بالطرف الموجب في البطارية النافذة

5  قم بتوصيل أحد المشابك السوداء بالطرف السالب في البطارية الشاحنة

6  قم بتوصيل المشبك الأسود الآخر في الطرف السالب في البطارية النافذة

7  شغل المحرك في سيارة البطارية الشاحنة

8  اضغط بهدوء على دواسة الوقود من 2000 إلى 3000 دورة في الدقيقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب وطرق تنظيف بطارية السيارة من التأكسد

تعرف على كيفية شحن بطارية السيارة لتفادي أعطالها

تعرف على 6 نصائح تطيل من عمر بطارية السيارة

اشحن بطارية سيارتك من سيارة أخرى بطريقة سهلة

كيفية الحفاظ على بطارية السيارة من السرقة

حيل بسيطة لمعالجة أقطاب بطارية السيارة من الأملاح و كيفية المحافظة عليها

ترشيحاتنا

حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية من هذا الفيلم

القاهرة في الصدارة.. تعرف على ترتيب انتشار كورونا بالمحافظات المصرية

هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته ؟

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

اغتصبه في أول يوم رمضان لمدة 3 أيام .. تفاصيل مقتل طفل الزاوية الحمراء على يد سائق توك توك

شاهد.. خناقه وانفعالات بين مرتضي منصور وإبراهيم سعيد على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريزة الأم.. شاهد قطة تحمل صغيرتها إلى المستشفى ليعالجها الأطباء| صور

أول مصاب بالشلل يتسلق قمة إيفرست من خلال سلالم منزله

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور