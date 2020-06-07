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سيارات

«العلامة الحمراء» ..ماذا تفعل عند ارتفاع مؤشر الحرارة أثناء القيادة ؟

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:45 ص
«العلامة الحمراء»
«العلامة الحمراء» ..ماذا تفعل عند ارتفاع مؤشر الحرارة ؟
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قسم السيارات
يتعرض سائقو السيارات إلى بعض المفاجآت أثناء القيادة، والتى تؤثر على تركيزهم وتفقدهم حكمة التصرف، ومن أبرز المشكلات التي تواجههم ارتفاع حرارة السيارة والمحرك لأسباب إما تتعلق بالطقس أو الصيانة.

لذلك ينصح بالتأكد من عمل مؤشر الحرارة بشكل جيد قبل السفر أو عند قطع مسافات طويلة لتفادي ذلك، و في التقرير التالي .. نقدم لك أبرز الإرشادات والنصائح لحل مشكلة مؤشر الحرارة.

1- عندما ترتفع درجة حرارة السيارة تظهر علامة حمراء لتحذيرك، لذلك لا تتجاهلها وقم بإيقاف السيارة على جانب الطريق فورا.

2- قيادة السيارة لمسافات قصيرة ثم أطفئها وتكرار ذلك إذا كنت بحاجة للاستمرار في التحرك، وعلى الرغم من أن ذلك ليس صحيحًا لكن يعد أفضل من مواصلة القيادة رغم السخونة الشديدة.

3- احرص على إطفاء تكيف السيارة وفتح النوافذ لتهدئة الحرارة. 

4- افتح غطاء السيارة وابتعد عنه واتركه قليلًا. 

5- قم بإضافة المياه بصورة تدريجية.

6- الإتجاه إلى أقرب مركز صيانة لحل هذه الأزمة.
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