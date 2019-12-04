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مرأة

ألم الظهر ومشاكل العمود الفقرى يمكن أن تؤدى إلى الوفاة المبكرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من ألام الظهر التى يمكن أن تؤثر على حياتهم بشكل سلبى، وقد نشر موقع "boldsky" أهم الأضرار التى يمكن أن تصيب الأشخاص بسبب ألام الظهر

وأكدت الدراسة أن ألام الظهر ومشاكل العمود الفقرى يمكنها أن تؤثر على القدرة الوظيفية لبعض الأشخاص مما يؤدى إلى الوفاة المبكرة لما لها من أثار جانبية على الصحة العامة للأشخاص.

وصرحت الدراسة أن الأدوية التى تصرف لعلاج مشاكل ألام الظهر ومشاكل العمود الفقرى لا تفيد بأى شئ غير الأصابة بالأثار الجانبية لها مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية ، وأن العلاج الوحيد لمشاكل العمود الفقرى هو الأعتماد على أسلوب حياة صحى.

ولذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل العمود الفقرى هو أتباع حياة صحية سليمة مع الحرص على ممارسة الرياضة مرتين على الأقل خلال الأسبوع.


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