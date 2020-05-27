حال العطس أو السعال.. لا تستخدم معقم اليدين في هذه الحالات

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ، يحرص الاشخاص على اتباع إجراءات الوقاية للخوف من الإصابة بالعدوى، والتي تعد من أبرزها ارتداء الكمامة والقفازات مع استخدام الكحول والمعقم لتطهير اليدين.





لكن مع الإفراط في استخدام أي شيء يمكن أن تؤدي إلى مخاطر نحن في غنى عنها في الوقت الحالي، فاثبتت الأبحاث أن استخدام معقم اليدين بكثرة يسبب أضرارا صحية، مع تجنب استخدامه في بعض الحالات:





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وأشار موقع timesofindia، بضرورة أن يكون معقم اليدين دائمًا هو الخيار الثاني، فيجب استخدام الماء والصابون أولا، فإن أفضل طريقة للتخلص من الجراثيم هي غسل اليدين بالماء والصابون بشكل صحيح لمدة 20 ثانية على الأقل، غسل اليدين يزيل الجراثيم.





وكشف موقع timesofindia، أنه يجب تجنب استخدام المعقم في حالة العطس أو السعال، ففي هذه الحالة يحتاج الشخص إلى غسل اليدين بالماء والصابون للتعقيم، مشيرا أن عند وجود بعض الأتربة على اليد يجب غسلها ايضا بالماء والصابون، فالمعقم في هذه الحالات لا يصلح في التطهير والوقاية من فيروس كورونا



