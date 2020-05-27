عقاقير تم استبعادها من علاج فيروس كورونا

مع استمرار انتشار وباء COVID-19 في جميع أنحاء العالم، مما أسفر عن مقتل الآلاف وجلب الاقتصادات إلى الأرض، يبحث الأطباء والعلماء والحكومات عن علاجات آمنة وفعالة لمساعدة المرضى ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة مع COVID-19 وهي أنه لا يوجد علاج حتى الآن.





على الرغم من وجود علاجات يمكن أن تخفف من الأعراض - مثل صعوبة التنفس - إلا أنها لا تعالج السبب الأساسي: الفيروس





تكمن الفكرة في أن علاج الأعراض سيساعد على إطالة عمر المريض وإتاحة الوقت لأجهزة المناعة الخاصة به لبدء الإصابة وإزالتها.













في حين أن البحث في الفيروسات التاجية ذات الصلة على مدى العقود القليلة الماضية جلب بعض الأدوية الواعدة، فإن التجارب السريرية الكبيرة فقط على المرضى الذين يعانون من COVID-19 ستكون قادرة على الكشف بدقة عما إذا كانت هذه التدخلات آمنة وفعالة لسوء الحظ، تستغرق هذه الأنواع من المحاكمات الكبيرة وقتًا لتنفيذها ، لكنها مستمرة.





أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها ساعدت في إطلاق أربع "تجارب ضخمة" ضد COVID-19 وهناك عدد لا يحصى من التجارب الأصغر المنسقة في دول العالم.





تركز التجارب المدعومة من منظمة الصحة العالمية على الأدوية التي يُعتقد أنها تحجب بشكل مباشر سارس - CoV - 2 - سلالة الفيروس التي تسبب فيروس كورونا 19 - من التكاثر داخل رئتنا فيما يلي بعض الأدوية الرئيسية التي تبحث عنها هذه التجارب وتم استبعادها بعد تطبيقها علي بعض المرضي.





Remdesivir

هذا دواء مضاد للفيروسات في الوريد تم تطويره لمنع العدوى بفيروسات التاجية ذات الصلة وحتى الإيبولا، وهو أحد الأدوية التي تساعد منظمة الصحة العالمية في التحقيق فيها.





وقد ثبت بالفعل أن Remdisivir يعمل ضد السارس CoV-2 في الخلايا في طبق في المختبر وكذلك في الفئران المصابة بالفيروس.





يستهدف Remdesivir على وجه التحديد البروتينات الفيروسية الرئيسية المشاركة في عمل نسخ جديدة من الفيروس ويمنعها من العمل.





تم استخدام Remdesivir بالفعل في بعض مرضى COVID-19 في الولايات المتحدة ويبدو آمنًا، ولكن هناك حاجة لتجارب كبيرة لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال.





لوبينافير / ريتونافير

هذه تركيبة دوائية تستخدم ضد فيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية. وهو يعمل بطريقة مشابهة للتصميم عن طريق حجب البروتينات الفيروسية الرئيسية التي تسمى "البروتياز".





كما ثبت أن لوبينافير / ريتونافير فعال ضد السارس - CoV - 2 في خلايا المختبر وكذلك في الفئران ويتم اختباره إلى جانب عقار مضاد للفيروسات يسمى إنترفيرون بيتا. يستخدم هذا حاليًا لعلاج التصلب المتعدد ويمكنه تعزيز الدفاعات الطبيعية لخلايا الجسم ضد COVID-19.





الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين

يستخدم كلا هذين الدواءين حاليًا لعلاج الملاريا ومرض الذئبة المناعية الذاتية. تم اختبار الكلوروكين ضد الكثير من الالتهابات المختلفة لأنه في المختبر يمكن أن يمنع الفيروسات - بما في ذلك سارز - CoV - 2 - من الدخول إلى الخلايا الموضوعة في طبق وبالتالي منع العدوى.





خارج المختبر ، لم يثبت أن الكلوروكين له تأثير عميق في الوقاية من المرض وهناك أدلة محدودة حتى الآن على أنه يمكن أن يعمل مع COVID-19 ، على الرغم من تلقي الكثير من الضجيج من الرئيس دونالد ترامب. ولكن مرة أخرى ، هناك حاجة لتجارب كبيرة وتدعم منظمة الصحة العالمية هذه التجارب.