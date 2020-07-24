بـ ملابس كاجوال .. جيهان خليل تخطف الأنظار .. شاهد

















نشرت الفنانة جيهان خليل ، صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وظهرت جيهان خليل ، بإطلالة كاجوال ، ترتدى تيشيرت باللون الاحمر وبنطلون جينز، وماكياج هادئ يبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها"









يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.









المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.









كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​







