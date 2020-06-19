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فن

بملابس رياضية .. جيهان خليل تبرز رشاقتها في إطلالة رائعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:54 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران

نشرت الفنانة جيهان خليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة.


ظهرت جيهان خليل، بلوك جديد لفت أنظار الجمهور، حيث ظهرت بإطلالة رباضية، نالت إعجاب متابعيها.


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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.


المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.


كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​

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