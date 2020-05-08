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فن

بـ عباءة مطرزة.. جيهان خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:48 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت جيهان خليل، من خلال الصور بعباءة مطرزة انيقه، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​

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