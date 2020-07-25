من 14 سنة.. أروى جودة تشارك جمهوها بصورة جديدة عبر انستجرام

نشرت الفنانة أروى جودة صورة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".





وظهرت أروي بصورة لها في فتره الشباب و علقت قائلة : الصورة دي من ١٤ سنة





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :





ماشاء الله - منورة - احلى فنانة فى الدنيا - قمر من صغرك









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شاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.