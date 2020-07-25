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محافظات

فنادق وشواطىء السخنة كاملة العدد في العيد.. مديرو الفنادق: الإقبال على المصايف تاريخى

السبت 25/يوليه/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
شهدت فنادق العين السخنة بالسويس إقبالا كبيرا على الحجوزات خلال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك لدرجة ان معظم الفنادق اعلنت رسميا وصولها للحد الاقصى من الاشغال بالغرف وام اعلان وقف الحجوزات نظرا لعدم وجود غرف خاوية .

ويقول محمد السيد مدير احد القرى السياحية بالسخنة ان ازمة كورونا واغلاق الشواطىء خلال الفترة الماضية قد جعل المواطنين يشتاقون لاجواء المصيف ونزول الشواطىء والخروج من كبت المنازل لذا فقد تم حجز الفندق بالكامل قبل اجازة العيد باسبوعين كاملين .

واستعدت محافظة السويس على طول شواطئها بالسخنة وكبريت وعيون موسى والزعفرانة لأستقبال 500 ألف زائر لقضاء أجازة عيد الأضحى  حيث يمتلك بلد الغريب 120 كيلو من الشواطىء على خليج السويس بسواحلها الغربية والشرقية وضفاف قناه السويس الشرقية بمنطقة البحيرات المرة وكبريت المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس .

الجدير بالذكر انه يوجد بالسويس ما يقرب من 35 قرية سياحية بقطاع العين السخنة 5 قرى بعيون موسى  و3 قرى بكبريت وهى تشهد تنافس أقبالا فى الأعياد منقطع النظير وتشغيل فنادق داخل هذه القرى كشرط أساسى للترخيص وتجنب المخالفات من هيئة التنمية السياحية للمشروعات المخالفة لعقود التمليك بهذه القرى السياحية .
فنادق وشواطىء السخنة كاملة العدد في العيد.. مديرو الفنادق: الإقبال على المصايف تاريخى
فنادق وشواطىء السخنة كاملة العدد في العيد.. مديرو الفنادق: الإقبال على المصايف تاريخى
فنادق وشواطىء السخنة كاملة العدد في العيد.. مديرو الفنادق: الإقبال على المصايف تاريخى
فنادق وشواطىء السخنة كاملة العدد في العيد.. مديرو الفنادق: الإقبال على المصايف تاريخى
فنادق وشواطىء السخنة كاملة العدد في العيد.. مديرو الفنادق: الإقبال على المصايف تاريخى
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