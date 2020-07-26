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اقتصاد

استقرار الدولار في مستهل التعاملات بالبنوك .. اليوم

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:06 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات ثاني أيام الأسبوع والمحددة اليوم الأحد؛ ليصل متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، البركة" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك " الإسكندرية، المصرف المتحد، بنك مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

سجل الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر، في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، عودة" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
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