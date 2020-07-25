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أحمد موسى يطالب الأعلى للجامعات بعزل الإخوان من أعضاء هيئة التدريس

السبت 25/يوليه/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي احمد موسى، إنه صدر اليوم حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا بعزل أستاذ جامعي  بجامعة الزقازيق  نظرا  لتنظيم مظاهرات إرهابية تخريبية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" تم محاكمة الاستاذ الجامعي وصدر عليه حكم بـ 3 سنوات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الأستاذ الجامعي قدم طلبا بالعودة للعمل في الجامعة  ولكن تقرر عزل الأستاذ الجامعي الإرهابي".
 
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" هذا الاستاذ الجامعي إرهابي  وتسبب في أعمال تخريبية إرهابية ونقل أسلحة ومتفجرات، مضيفا:" أتمنى من المجلس الأعلى للجامعات عزل جميع المنتمين للإخوان في أعضاء هيئة التدريس وفقا لحكم الإدارية العليا".

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعزل الدكتور "م. إ. ح. و"، الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، لثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.


وقالت المحكمة إن الحكم الجنائى أثبت قيام المتهم بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.

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