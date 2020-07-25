دكتورة جامعية: الأستاذ المعزول من جامعة الزقازيق مارس أعمالا إرهابية داخل الحرم الجامعى

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بعزل أستاذ جامعي مرتبط بقانون تنظيم الجامعات .





وأضافت محبات أبو عميرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قانون تنظيم الجماعات به عقوبات لكل عضو هيئة تدريس يرتكب اي مخالفة مرتبطة بالعنف داخل الجامعة وتصل إلى العزل من الوظيفة ".





وتابعت :" الدكتور المعزول مارس أعمال إرهابية داخل حرم الجامعة".





وأكملت محبات ابو عميرة:" في الفترة من 2012 و2013 كان هناك شماريخ وألعاب نارية ومفرقعات وأعلام تنظيم القاعدة الإرهابي داخل حرم الجامعة وكان هناك حالة من الانفلات داخل الجامعات ".





وتابعت :" حكم المحكمة الإدارية العليا بعزل أستاذ جامعي عبرة للجميع، وان الجامعات مكان للعمل وليست مكانا للتخريب وتظاهرات الإرهاب والعنف".