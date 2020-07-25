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دكتورة جامعية: الأستاذ المعزول من جامعة الزقازيق مارس أعمالا إرهابية داخل الحرم الجامعى

السبت 25/يوليه/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت الدكتورة محبات أبو عميرة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن  حكم المحكمة الإدارية العليا  بعزل أستاذ جامعي مرتبط بقانون تنظيم الجامعات .

وأضافت محبات أبو عميرة   في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  قانون تنظيم الجماعات به عقوبات لكل عضو هيئة تدريس يرتكب اي مخالفة مرتبطة بالعنف داخل الجامعة وتصل إلى العزل من الوظيفة ".

وتابعت :"  الدكتور المعزول مارس أعمال إرهابية داخل حرم الجامعة".

وأكملت محبات ابو عميرة:"  في الفترة من 2012 و2013 كان هناك شماريخ وألعاب نارية ومفرقعات وأعلام تنظيم القاعدة الإرهابي داخل حرم الجامعة  وكان هناك حالة من الانفلات داخل الجامعات ".

 وتابعت  :" حكم المحكمة الإدارية العليا بعزل أستاذ جامعي عبرة  للجميع، وان الجامعات  مكان للعمل وليست مكانا للتخريب وتظاهرات الإرهاب والعنف".
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