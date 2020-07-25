ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وتألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة، مرتدية فستان قطيفة على أحدث صيحات الموضة، وتركت خصلات شعرها البني بطريقة ناعمة أعلى الكتف.



وبرزت ملامحها ببعض اللمسات الجمالية، مستخدمة اللون الوردي في الشفاه".

من جهة أخرى، خاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.



وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

