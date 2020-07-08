بفستان جذاب.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أمام البحر.
وظهرت بها ياسمين عبد العزيز، بفستان بسيط باللون الأبيض، ومطعم بنقشات باللون الأزرق، وبدون أكمام ليبرز عن جمالها وأناقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها
كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.
ووضعت مجموعة من الإكسسوارات باللون الذهبى حول الرقبة لتبرز جمال إطلالتها.