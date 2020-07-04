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مرأة

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

السبت 04/يوليه/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، تظهر فيها ببطن ممتلئ للغاية، مرددين شائعات أنها صورة حديثة لها وهي حامل. 

وتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الفنانات اللاتي يثيرن الجدل بين رواد السوشيال ميديا لما تظهر به باستمرار من إطلالات انيقة ومميزة تخطف بها الانظار دائما .

وتختار  ياسمين عبد العزيز، بعض اللمسات الجمالية دائمًا من الآي شادو و السموكي ايز البني؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

من جهة أخرى، رد الفنان أحمد العوضي، على منشور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق إنستجرام، الذي علقت من خلاله على ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور لها، وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببه مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل. 

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة
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