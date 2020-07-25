بعد دعم ابنه.. وفاء الكيلاني تبرز حبها لطليقة زوجها تيم حسن

: «حبيبتي ديما ربنا يحمي ورد الغالي ويباركلكم فيه وفي فهوده العسل وتفرحوا بيهم في أعلى المراتب يارب».





يأتي ذلك بعدما، نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لـ"ورد نجل زوجها الفنان تيم حسن، يتحدث خلال الفيديو عن أحلامه وطموحاته وأنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها .









وتحدث أيضا عن رغبته بالدراسة في جامعة مهمة ومرموقة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي.













وطلبت وفاء من الجمهور التصويت لـ"ورد" لكي يحصل على هذه الفرصة، وأضافت كاتبة: "ورد أنت تجعلنا فخورون جدا، أتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وأن تتحقق جميع أحلامك".