قلة النوم أبرزها ..5 أشياء تجعلك أكثر عرضة لنوبات الصرع

لا يوجد سبب معلوم للإصابة بالصرع سوى لكن توجد مجموعة من العوامل تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة به فإذا توافرت كلها أو بعضها فى شخص ما عليه محاولة السيطرة عليها للوقاية من

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