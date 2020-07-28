AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قلة النوم أبرزها ..5 أشياء تجعلك أكثر عرضة لنوبات الصرع

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:36 م
5 اشياء تجعلك اكثر
5 اشياء تجعلك اكثر عرضة لنوبات الصرع
Advertisements
اسماء محمد
لا يوجد سبب معلوم للإصابة بالصرع سوى لكن توجد مجموعة من العوامل تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة به فإذا توافرت كلها أو بعضها فى شخص ما عليه محاولة السيطرة عليها للوقاية من الصرع.

ومن أبرز العوامل المسببة لـ الصرع وجود اصابة فى الرأس والجينات الوراثية ، وذكرت الرابطة الامريكية لجراحى الأعصاب، اهم المشكلات الصحية التى تزيد من خطر النوبات لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالصرع  :
التعرض للضغط العصبى
الحرمان من النوم أو الشعور بالتعب
تناول كميات قليلة من الطعام
تعاطي الكحول أو المخدرات
الفشل في تناول الأدوية المضادة للاختلاج التى يصفها الطبيب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش شلل رعاش.. أسباب رعشة اليد والقدمين

لتران يوميًا.. إدمان المشروبات الغازية ينهي حياة امرأة حامل.. وهذه قصتها

الفتاة التي تتزوج قبل 21 عاما أكثر عرضة لشرب الكحول.. دراسة

ما لا تعرفه عن العصب الشعاعي وأعراضه

ترشيحاتنا

تقبيل الحجر الأسود في الحج.. علي جمعة: 11 معلومة عنه لا يعرفها كثيرون

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

أون تايم سبورت تنهي أزمة الـ VAR بودية الزمالك وطلائع الجيش.. تفاصيل

مهلة 3 أشهر.. تقديم خدمات المرور إلكترونيا لمن وضع الملصق

ماسبيرو لن ينقل المباراة.. تفاصيل جديدة في أزمة الـVAR بودية الزمالك وطلائع الجيش

دعوات الرحمة تسبق طبيب الغلابة.. شاهد لحظة دفن الدكتور محمد مشالي بالبحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أفريقية وشعر راستا.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

فاجأ العاملين بطلب غريب.. زبون يقتحم مطعمًا بـ سكين في بريطانيا

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد