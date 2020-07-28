قلة النوم أبرزها ..5 أشياء تجعلك أكثر عرضة لنوبات الصرع

لا يوجد سبب معلوم للإصابة بالصرع سوى لكن توجد مجموعة من العوامل تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة به فإذا توافرت كلها أو بعضها فى شخص ما عليه محاولة السيطرة عليها للوقاية من الصرع.
ومن أبرز العوامل المسببة لـ الصرع وجود اصابة فى الرأس والجينات الوراثية ، وذكرت الرابطة الامريكية لجراحى الأعصاب، اهم المشكلات الصحية التى تزيد من خطر النوبات لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالصرع :
• التعرض للضغط العصبى
• الحرمان من النوم أو الشعور بالتعب
• تناول كميات قليلة من الطعام
• تعاطي الكحول أو المخدرات
• الفشل في تناول الأدوية المضادة للاختلاج التى يصفها الطبيب.