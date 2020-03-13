كوارث صحية.. 3 مخاطر صحية تسببها نوبات الصرع

تحدث نوبة الصرع الكبير عندما يصبح النشاط الكهربائي في سطح الدماغ بأكمله متزامنًا بشكل غير طبيعي، فتتواصل الخلايا العصبية في الدماغ مع بعضها البعض عادة من خلال إرسال إشارات كهربائية وكيميائية عبر الوصلات العصبية التي تربط الخلايا. يؤدي التعرض لنوبة صرع كبير إلى فقدان الوعي وانقباضات عنيفة للعضلات، وهي نوع النوبات التي يتصورها معظم الأشخاص عند التفكير في النوبات، و









تنجم نوبات الصرع الكبير المعروفة أيضًا باسم نوبات الصرع التوترية الرمعية العامة، عن نشاط كهربائي غير طبيعي في جميع أنحاء الدماغ، وعادةً ما تنجم نوبات الصرع الكبير عن الصرع، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب هذا النوع من النوبات مشكلات صحية أخرى، مثل انخفاض بالغ في سكر الدم، وارتفاع في درجة الحرارة أو سكتة دماغية.





الأعراض





تتكون نوبات الصرع الكبير من مرحلتين:





المرحلة التوترية: يحدث فقدان للوعي وتنقبض العضلات بشكل مفاجئ وتسبب سقوط الشخص، وتستمر هذه المرحلة من 10 إلى 20 ثانية.





المرحلة الارتعاشية: تتعرض العضلات لانقباضات نظمية، تتقلص وترتخي بالتناوب، توستمر التشنجات عادةً من دقيقة إلى دقيقتين أو أقل.





تحدث العلامات والأعراض التالية في بعض الأشخاص الذين يعانون نوبات صرع كبير وليس في جميعهم:





صراخ: قد يصرخ بعض الأشخاص في بداية التعرض للنوبة.





فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة: قد يحدث ذلك في أثناء النوبة أو بعدها.





عدم الاستجابة بعد التشنجات: قد يستمر فقدان الوعي لعدة دقائق بعد انتهاء حالة التشنج.





التشوش: قد يتبع التعرض لنوبة صرع كبير فترة من التوهان، ويشار إلى ذلك باسم تشوش ما بعد النوبة.





الإرهاق: يُعتبر النعاس من الأعراض الشائعة بعد التعرض لنوبة صرع كبير.





صداع شديد: قد تحدث نوبات صداع بعد التعرض لنوبة صرع كبير.