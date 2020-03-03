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غسل اليدين أم المطهر .. أيهما أكثر فاعلية في مواجهة كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:15 م
غسل اليدين أم المطهر
غسل اليدين أم المطهر .. أيهما أكثر فاعلية في مواجهه كورونا
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آلاء حسن
يوصي مركز السيطرة على الأمراض غسل اليدين بالصابون والماء كلما أمكن ذلك لأن غسل اليدين يقلل من كميات جميع أنواع الجراثيم والمواد الكيميائية على اليدين، للحماية من فيروس كورونا. 

ووفقًا لموقع cdc.gov، في حالة عدم توفر الصابون والماء ، فإن استخدام مطهر الأيدي الذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول يمكن أن يساعدك على تجنب إصابة الجراثيم وانتشارها للآخرين، وتم تطوير التوجيه لغسل اليدين واستخدام معقم اليدين بشكل فعال في بيئات المجتمع بناءً على بيانات من عدد من الدراسات.

ويمكن للمطهرات الأيدي التي تعتمد على الكحول أن تقلل بسرعة من عدد الميكروبات الموجودة على اليدين في بعض المواقف ، لكن لا يزيل المطهرون جميع أنواع الجراثيم.

وفي حالة عدم توفر الصابون والماء ، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول والذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول،فلقد وجدت العديد من الدراسات أن المطهرات التي يكون تركيز الكحول فيها ما بين 60-95٪ أكثر فاعلية في قتل الجراثيم من تلك التي تحتوي على نسبة تركيز كحول أقل أو معقمات يد غير كحولية. 
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