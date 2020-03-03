غسل اليدين أم المطهر .. أيهما أكثر فاعلية في مواجهة كورونا

يوصي مركز السيطرة على الأمراض غسل اليدين بالصابون والماء كلما أمكن ذلك لأن غسل اليدين يقلل من كميات جميع أنواع الجراثيم والمواد الكيميائية على اليدين، للحماية من فيروس كورونا.





ووفقًا لموقع cdc.gov، في حالة عدم توفر الصابون والماء ، فإن استخدام مطهر الأيدي الذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول يمكن أن يساعدك على تجنب إصابة الجراثيم وانتشارها للآخرين، وتم تطوير التوجيه لغسل اليدين واستخدام معقم اليدين بشكل فعال في بيئات المجتمع بناءً على بيانات من عدد من الدراسات.





ويمكن للمطهرات الأيدي التي تعتمد على الكحول أن تقلل بسرعة من عدد الميكروبات الموجودة على اليدين في بعض المواقف ، لكن لا يزيل المطهرون جميع أنواع الجراثيم.



