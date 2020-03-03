هاني الناظر يكشف أسباب الوفاة من كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، إنه لاحظ حالة من التوتر والقلق لدى كثيرين بسبب موضوع كورونا لذلك حرص على إحاطة الأفراد بالأمان عن طريق توضيح الحقائق.





وأوضح هاني الناظر هذه الحقائق عن فيروس كورونا قائلا "أولا.. لا نهون من المرض ولكن نسب الإصابة به على مستوى العالم كله وإعداد المصابين الحمد لله قليلة بشكل كبير بما في ذلك الصين نفسها وذلك بالمقارنة بعدد السكان".



