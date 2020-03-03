هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن

ليس شرسا كما يصوره الإعلام، حيث إنه فيروس كباقي الفيروسات التي تهاجم الأجسام ذات المناعة الضعيفة.





وأفاد جمال شعبان في فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن

ظهر في البداية داخل الصين ، حيث وصل عدد المصابين به قرابة 80 ألف مصاب بفيروس كورونا، وتوفي منهم سوى 3000 حالة في جميع دول العالم، أى ما يعادل 2% فقط من الحالات المصابة.







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وتابع جمال شعبان، أنه تم ظهور حالتان في مصر مصابين

ولكن تم التعامل معهم بإحترافية شديدة، فلا داعي لتضخيم من هذا الفيروس، حيث إن الوقاية خير من العلاج، وهذا المرض في الأساس يستهدف الجسم ذا

، لذا فهو مرض يمكن الشفاء منه، حيث إن 80% من الحالات المصابة قد تعافوا تماما من المرض.