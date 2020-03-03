هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن فيروس كورونا المستجد ليس شرسا كما يصوره الإعلام، حيث إنه فيروس كباقي الفيروسات التي تهاجم الأجسام ذات المناعة الضعيفة.
وأفاد جمال شعبان في فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن فيروس كورونا المستجد ظهر في البداية داخل الصين ، حيث وصل عدد المصابين به قرابة 80 ألف مصاب بفيروس كورونا، وتوفي منهم سوى 3000 حالة في جميع دول العالم، أى ما يعادل 2% فقط من الحالات المصابة.
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وتابع جمال شعبان، أنه تم ظهور حالتان في مصر مصابين بفيروس كورونا ولكن تم التعامل معهم بإحترافية شديدة، فلا داعي لتضخيم من هذا الفيروس، حيث إن الوقاية خير من العلاج، وهذا المرض في الأساس يستهدف الجسم ذا المناعة الضعيفة، لذا فهو مرض يمكن الشفاء منه، حيث إن 80% من الحالات المصابة قد تعافوا تماما من المرض.
وأكد شعبان، أن فيروس كورونا المستجد يهاجم الرجال بوجه خاص من النساء، حيث إن فيروس كورونا المستجد يهاجم بشكل أكبر مرضى الضغط المرتفع، ومرضى القلب، ومرضى السكري، المدخنين، ومرضى الالتهاب التنفسي.
وأفاد جمال شعبان في فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن فيروس كورونا المستجد ظهر في البداية داخل الصين ، حيث وصل عدد المصابين به قرابة 80 ألف مصاب بفيروس كورونا، وتوفي منهم سوى 3000 حالة في جميع دول العالم، أى ما يعادل 2% فقط من الحالات المصابة.
إقرأ ايضا:
وتابع جمال شعبان، أنه تم ظهور حالتان في مصر مصابين بفيروس كورونا ولكن تم التعامل معهم بإحترافية شديدة، فلا داعي لتضخيم من هذا الفيروس، حيث إن الوقاية خير من العلاج، وهذا المرض في الأساس يستهدف الجسم ذا المناعة الضعيفة، لذا فهو مرض يمكن الشفاء منه، حيث إن 80% من الحالات المصابة قد تعافوا تماما من المرض.
وأكد شعبان، أن فيروس كورونا المستجد يهاجم الرجال بوجه خاص من النساء، حيث إن فيروس كورونا المستجد يهاجم بشكل أكبر مرضى الضغط المرتفع، ومرضى القلب، ومرضى السكري، المدخنين، ومرضى الالتهاب التنفسي.