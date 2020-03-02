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مرأة

الكمامة وحدها لا تكفي .. 12 حيلة تحميك من فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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رشا عوني
مخاوف عديدة يعيشها شعوب العالم الآن بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى دول العالم مع وجود نسبة من حالات الوفيات بسبب الفيروس الذي يصعب علاجه حتى الآن، وينتقل بطرق سهلة لا نتوقعها تمامًا ويظل كامنًا بداخل الجسم لا تظهر أعراضه بشكل فوري، مما يجعل المريض لا يعلم إصابته بالفيروس بشكل فوري. 

الكثير يلجأ لارتداء الكمامة كنوع من طرق الوقاية السهلة لمنع الإصابة بـ فيروس كورونا الذي ينتقل عن طريق العدوى، إلا أن الحظ السيء وسط هذه الأجواء المليئة بالفيروس، جعل الكمامة وحدها غير كافية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، بل أكد العديد من الأطباء على مستوى العالم أن الكمامة قد تزيد فرص الإصابة بالفيروس بسبب طريقة ارتدائها الخاطئة مما يجعلها سلاح ذو حدين، ونصح الأطباء بأن يرتديها فقط المصابون بـ فيروس كورونا لمنع نقل الفيروس عن طريق العدوى . 

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وبعد أن أصبحت الكمامة وحدها غير قادرة على حمايتك من فيروس كورونا، إليك مجموعة من النصائح البسيطة التي بإمكانها أن تبقيك بأمان بعيدًا عن فيروس كورونا، بحسب ما نشره موقع mercurynews : 

1-ابق بعيدًا 6 أقدام " أي ما يساوي 2 متر تقريبًا" عند حديثك مع الأخرين
2-استخدم منديلًا عند العطس أو الكحة أو السعال
3-اغسل يديك مرات عديدة خلال اليوم ، وليس قبل تناول الطعام فقط بل اجعلها عادة
4-لا تتناول أي طعام دون أن تتأكد من نظافة يديك 
5-امسح الأسطح بشكل يومي لأن الفيروسات والبيكتريا تظل عالقة على الأسطح مثل المكاتب والأجهزة
6-إذا شعرت بأعراض البرد فيفضل أن تبقى بالمنزل بدلًا من النزول والاختلاط بالأخرين حتى  لا تصاب بأي عدوى
7-كن حذرًا عند الاختلاط بالأشخاص المصابون بالسعال وابتعد مسافة عنهم
8-إذا أصبت بنزلة برد فيفضل ارتداء الكمامة حتى لا تنقل العدوى لأحد، أو لا تنقل إليك أي عدوى أخرى
9-لا تلمس فمك أو عينيك بيديك تمامًا واحرص على غسل يديك بشكل متكرر
10-لا تستخدم المنديل أكثر من مرة فربما يكون حاملًا لأي عدوى أو بيكتريا
11-احتفظ دومًا بجل منظف لليدين طوال فترة تواجدك خارج المنزل، وهناك العديد من المنتجات الجاهزة الخاصة بجل اليدين والتعقيم
12-يجب تنظيف المنزل بشكل مستمر ومسح الأسطح بالديتول.
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