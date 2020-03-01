AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

الأحد 01/مارس/2020 - 12:55 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
وسط انتشار فيروس كورونا في أغلبية دول العالم بشكل مخيف، يخشى الجميع الموت المفاجئ بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي لا يوجد علاج له حتى الآن، فتتشابه أعراض فيروس كورونا مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لذا يصعب اكتشافه بشكل سريع، لكن السؤال الذي يظل حائرًا في أذهان الجميع: "هل ستموت حتمًا لو أصبت بفيروس كورونا؟". 

رغم أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض البرد، إلا أنه لم يتم تطوير علاج له حاليًا في ظل تفشيه في العالم، لكن الحمى والتعب والسعال الجاف هي الأعراض الأكثر شيوعًا للمرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بعد الإصابة بفيروس كورونا

اقرأ أيضًا

وبحسب موقع bbc، فإن الأمر يتوقف على قوة الجهاز المناعي لجسم الإنسان وقدرته على التصدي للفيروس والبكتيريا، فكلما كان الجهاز المناعي ضعيفا كلما كانت فرص المضاعفات والخطر أكبر بعد الإصابة بكورونا

ومن مضاعفات فيروس كورونا أنه يمكن أن يتطور إلى الالتهاب الرئوي الحاد، وهو التهاب الرئتين والحويصلات الصغيرة، حيث ينتقل الأكسجين من الهواء إلى الدم المملوء بالماء، وفي النهاية فشل الأعضاء، وهنا قد تحدث وفاة مفاجئة.

اقرأ أيضًا

لكن الوصول لمرحلة الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، يحدث لأكثر المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وينتهي بهم المطاف إلى مضاعفات خطيرة تصل لعدم قدرة الجسم على تحمل الفيروس ثم الوفاة، وهو ما حدث في أغلبية حالات الوفاة بمعظم الدول التي أعلنت عن حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا

ووفقًا للمراكز الصينية لمكافحة الأمراض، فإن المصابين الأكبر سنًا على الأرجح هم المعرضون للوفاة بسبب فيروس كورونا، كذلك المدخنون الذين لديهم رئتان ملوثتان، وبالتالي لا يستطيعون تحمل الفيروس.

كما أن هناك حالات محددة مهددة بالموت إذا أصيبت بفيروس كورونا، وهم مرضى ضغط الدم المرتفع، كذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طويلة الأجل في الرئة مثل تلك الناجمة عن التدخين مدى الحياة، ومرضى السكري، وأيضًا الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.سعاد شريف تكتب: عودة فيروس الكورونا

د. مجدي بدران يكتب: تعرف على فيروس كورونا الجديد

عميد معهد القلب السابق يكشف أسرارا جديدة عن الفيروس الغامض كورونا

هل وصل فيروس كورونا للإسكندرية.. الصحة تكشف حقيقة مرض طفل برج العرب

أعراض فيروس كورونا الجديد.. و5 طرق للوقاية من الوحش القاتل

3 أمراض تهدد العالم.. تفشي كورونا في 23 دولة.. انتشار إنفلونزا الطيور تهز الصين.. وحمى لاسا تعود من جديد

ترشيحاتنا

بسبب أغنية زي مانتي .. خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري .. اعرف التفاصيل

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 1-3 -2020.. فيديو

كيف يشعر المصاب بـ كورونا؟.. مسن يروي تجربته مع المرض في السفينة الموبوءة

الرسالة التى أبهرت العالم.. وصية السلطان قابوس بمتحف عُمان تجذب آلاف الزوار

صاحب التاريخ السيئ.. الكاف يرفض طلب الأهلي السري قبل مواجهة صن داونز

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

أعراض مرض الكورونا.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور