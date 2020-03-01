هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟





رغم أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض البرد، إلا أنه لم يتم تطوير علاج له حاليًا في ظل تفشيه في العالم، لكن الحمى والتعب والسعال الجاف هي الأعراض الأكثر شيوعًا للمرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بعد الإصابة بفيروس كورونا





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وبحسب موقع bbc، فإن الأمر يتوقف على قوة الجهاز المناعي لجسم الإنسان وقدرته على التصدي للفيروس والبكتيريا، فكلما كان الجهاز المناعي ضعيفا كلما كانت فرص المضاعفات والخطر أكبر بعد الإصابة بكورونا





ومن مضاعفات فيروس كورونا أنه يمكن أن يتطور إلى الالتهاب الرئوي الحاد، وهو التهاب الرئتين والحويصلات الصغيرة، حيث ينتقل الأكسجين من الهواء إلى الدم المملوء بالماء، وفي النهاية فشل الأعضاء، وهنا قد تحدث وفاة مفاجئة.





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لكن الوصول لمرحلة الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا ، يحدث لأكثر المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وينتهي بهم المطاف إلى مضاعفات خطيرة تصل لعدم قدرة الجسم على تحمل الفيروس ثم الوفاة، وهو ما حدث في أغلبية حالات الوفاة بمعظم الدول التي أعلنت عن حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا





ووفقًا للمراكز الصينية لمكافحة الأمراض، فإن المصابين الأكبر سنًا على الأرجح هم المعرضون للوفاة بسبب فيروس كورونا، كذلك المدخنون الذين لديهم رئتان ملوثتان، وبالتالي لا يستطيعون تحمل الفيروس.



