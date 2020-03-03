هل توجد إصابات بـ كورونا على متن سفينة تمر من قناة السويس؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما نُشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول الاشتباه في حالات مصابة بفيروس كورونا على متن إحدى السفن المارة بقناة السويس.





قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت صحة الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، بأي من السفن العابرة بقناة السويس.





وشددت على اتخاذها حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتضمن إيفاد فرق الحجر الصحي للكشف على أطقم السفن العابرة للقناة قبل دخولها للمجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف التأكد من سلامة الأطقم الفنية والأفراد على متن كافة السفن العابرة للقناة، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.





واتخذت الهيئة مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، من خلال توزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، بجميع منشآت الهيئة الرئيسية والمستشفيات التابعة لها، كما تشمل الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد السفن التابع للهيئة وأفراد قسم القياس، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالميًا مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.





وطالبت الهيئة، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، وعدم الالتفات إلى الأخبار مجهولة المصدر التي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن الاستفسار عن هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس "suezcanal.gov.eg".





