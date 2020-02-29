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مرأة

تعرف على كيفية علاج سرطان الغدة الدرقية بـ اليود المشع

السبت 29/فبراير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
سرطان الغدة الدرقية فريد من نوعه، ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان، فإن هناك أكثر من 56 ألف حالة جديدة من سرطان الغدة الدرقية في الولايات المتحدة كل عام، وغالبية المصابين سرطان الغدة الدرقية الحليمي، هم الإناث بنسبة 3: 1، ويمكن أن سرطان الغدة الدرقية في أي فئة عمرية، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بعد سن 30 ، ويزداد عدوانية بشكل كبير في المرضى الأكبر سنًا. 

علاج سرطان الغدة الدرقية باليود المشع : 

تتكون سرطانات الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا من خلال الخلايا التي تساعد على امتصاص اليود وتركيزه وهذا يوفر استراتيجية "المستهدفة" مثالية، ويعطى اليود المشع للمرضى الذين يعانون من أنواع معينة من سرطانات الغدة الدرقية بعد الإزالة الكاملة للغدة الدرقية، تتضمن سرطانات الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا في سرطان الغدة الدرقية الحليمي وسرطانات الغدة الدرقية المسامي. 

نظرًا لأن معظم خلايا أجسامنا الأخرى لا يمكنها امتصاص اليود السام ، فإنها تظل غير مؤذية، فإن خلايا سرطان الغدة الدرقية ستركز على اليود المشع السام داخلها ويدمر النشاط الإشعاعي الخلية من الداخل. 

المرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية النخاعي لا يحتاجون إلى علاج اليود لأن سرطانات النخاع لا تمتص اليود المشع، وتم تطوير علاجات جديدة مستهدفة لسرطان الغدة الدرقية النخاعي وقد ثبت أنها مفيدة عندما تنتشر سرطانات الغدة الدرقية النخاعية إلى مواقع بعيدة.
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