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اقتصاد

الدولار بـ 15.92.. أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:00 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 27 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلى المصرى. 

وبلغ سعر صرف  الدولار الأمريكي اليوم  15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع، وذلك خلال مستهل تعاملات ثاني أيام الأسبوع.

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وسجل سعر اليورو 18.43 جنيها للشراء و18.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.24 جنيه للشراء، و 20.51 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.19 جنيه للشراء ، و 17.40 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.79 جنيه للشراء، و1.81 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.89 جنيه للشراء و 15.15 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
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