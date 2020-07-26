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رياضة

ببلاش.. اعرف كيف حصل الزمالك على خدمات الفتى الذهبي أسامة فيصل

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:58 م
أسامة فيصل
أسامة فيصل
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محمد سمير
كشف أحمد عبد المقصود، المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، عن أنه نجح في التعاقد مع أسامة فيصل وضمه للقلعة البيضاء من دمياط، لافتًا إلى أنه سيكون مستقبل الخط الهجومي لفريقه ومنتخب مصر.


وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "أسامة فيصل يتواجد في الزمالك منذ يناير عام 2016، وكان انتقاله للفريق عن طريقي، بعدما تحدثت مع شخص ما في دمياط ليمدنا باللاعبين".


وأضاف "وقتها أسامة فيصل حضر إلينا مع زميله حسام أشرف الذي حضر عن طريق المدرب سعيد لطفي، وكنت اعتمد على الثنائي وحصلنا على بطولة الشيخ زايد وكانا هدافي البطولة".


كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.
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