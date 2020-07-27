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قبل ماتشتري خلي بالك.. تعرف على شروط اختيار الأضحية الجيدة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور أشرف إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالجيزة، عن المواصفات الأساسية المتعلقة بالأضحية السليمة، مؤكدا انه على المشتري التأكد من توافرها قبل الشراء.

وأضاف اسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن في مقدمة المواصفات لابد أن ننظر جيدا لحالة الأضحية قبل شرائها، و يجب التأكد من خلو جلدها من أي جروح. 

تابع الدكتور أشرف إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالجيزة، أنه من بين الشروط المهمة ان تكون الاضحية نشطة غير خاملة إضافة إلى أن تكون وقفتها طبيعية، ولا بد من التأكد من عدم وجود أي إفرازات حول الأنف أو الفم أو الجزء الخلفي من الحيوان، مشددًا على ضرورة وجود "لمعة" في العين، كما يجب اختيار الخروف ذى اللية الصغيرة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أشرف إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالجيزة، إلى أنه لا يجب أن يقل سن الخروف عن سنة.

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