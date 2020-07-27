نبيلة مكرم: تحركات سريعة لمصر لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه بالكويت

عبرت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تضامنها مع وليد الشاب المصري المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي في أحد المحال التجارية.





وأكدت مكرم ، في مداخلة هاتفية بقناة "إم بي سي مصر" مساء أمس، الأحد، أن مقطع الفيديو يمس كرامة المصريين في الخارج، وكان لابد من التحرك سريعا لكي نعطي رسالة للمصريين في الخارج بأن الدولة تقف معهم، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مع السلطات الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على وليد.





وتابعت وزير الهجرة، أنه "لما شوفنا الفيديو على السوشيال ميديا تحركت فورا، وتواصلت مع السفير المصري في الكويت، وعمل جهد كبير في هذا الشأن"، لافتة إلى أن هناك غضبا من الشعبين المصري والكويتي ضد ما حدث للشاب المصري وليد.





وأشارت وزير الهجرة، إلى أن تصرف هذا الشاب كان في منتهى الحكمة وكان عنده ثبات انفعالي وتعامل مع الموقف بهدوء حافظ له على حقه، مؤكدة أن الدولة ممثلة في وزير الهجرة والقنصل العام تقف بجوار الشاب وليد وأيضا تعامل قانوني يحفظ لوليد حقه.





وأكملت أنه "مش هنرد على بعض بعنف مثل ما حدث من قبل مواطن كويتي لمصري يعمل هناك، ونسلك القانون".



