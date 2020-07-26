AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ما ينفعش أمد أيدي على راجل كبير.. الشاب المصرى المعتدى عليه فى الكويت يحكي تفاصيل الواقعة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:39 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف وليد الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء في الكويت، تفاصيل الواقعة التي تمت في أحد المحال التجارية. 

وقال وليد، في مداخلة هاتفية لقناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد،  :"الموضوع في الإدارة في سوبر ماركت أعمل فيه عندنا في رقم مساهم للزبون يحصل عليه بشكل سنوي أرباح"، متابعا أنه :"جاء زبون وسألني هل عندك رقم لي قولت لا يوجد، وممنوع أي أحد أن يحصل على نقط غيره".

وتابع الشاب،  :"كان رد فعله الرجل الذي يبلغ من العمر أكثر من 50 عاما، أنه قام بضربي أكثر من مرة، والتزمت الصمت وما ينفعش أمد أيدي على راجل كبير وسنه أكثر من 50 سنة".

وأكمل وليد،  :"الدولة وقفت معايا وكل الناس كانت جنبي ولن أتنازل عن المحضر ولم أخطا وتحملت كثير ودولة الكويت دولة قانون ولم يظلم أحد في الكويت".

وأشار وليد، إلى أنه أجل أجازتي فترة بسبب الوضع الحالي وشكر رئيس السوبر ماركت وكل دولة الكويت التى تقف بجوار الحق مضيفا : أنا صاحب الحق.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على الكويتي المعتدي على مصري في أحد متاجر الكويت

كويتي يصفع مصريا 3 مرات والسلطات تضبط المعتدي.. رئيس الجمعية يستقيل تضامنا مع الموظف: وين أودي وشي من الله.. القصة الكاملة للاعتداء على شاب مصري في الكويت

مصر لا تنسى أبناءها في الخارج.. كيف استعادت وزارة الخارجية والسفارة المصرية حق الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت؟

شاهد.. أول تعليق من الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

واقعة وليد.. أحمد موسى: اللي إيده تتمد على مواطن مصري هتتقطع.. فيديو

الجاني متعاطي مخدرات.. كاتبة كويتية: أنا بستسمحكم يا مصريين ..فيديو

ترشيحاتنا

إلغاء الزفة والنيش.. تفاصيل مبادرة «خاتم ودبلة ومحبس» لتيسير الزواج ..فيديو

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

بـ هاتريك لأسامة فيصل.. قطار الزمالك يدهس دجلة بـ الأربعة

انتحار طفل شنقًا داخل منزله فى أبوتشت بقنا

تطورات جديدة بشأن الاعتداء على مصري بالكويت.. فيديو

الصحة: زوال الأعراض بعد 10 أيام من الإصابة مؤشر التعافي من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز