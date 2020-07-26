ما ينفعش أمد أيدي على راجل كبير.. الشاب المصرى المعتدى عليه فى الكويت يحكي تفاصيل الواقعة

كشف وليد الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء في الكويت، تفاصيل الواقعة التي تمت في أحد المحال التجارية.





وقال وليد ، في مداخلة هاتفية لقناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، :"الموضوع في الإدارة في سوبر ماركت أعمل فيه عندنا في رقم مساهم للزبون يحصل عليه بشكل سنوي أرباح"، متابعا أنه :"جاء زبون وسألني هل عندك رقم لي قولت لا يوجد، وممنوع أي أحد أن يحصل على نقط غيره".





وتابع الشاب، :"كان رد فعله الرجل الذي يبلغ من العمر أكثر من 50 عاما، أنه قام بضربي أكثر من مرة، والتزمت الصمت وما ينفعش أمد أيدي على راجل كبير وسنه أكثر من 50 سنة".





وأكمل وليد، :"الدولة وقفت معايا وكل الناس كانت جنبي ولن أتنازل عن المحضر ولم أخطا وتحملت كثير ودولة الكويت دولة قانون ولم يظلم أحد في الكويت".





وأشار وليد، إلى أنه أجل أجازتي فترة بسبب الوضع الحالي وشكر رئيس السوبر ماركت وكل دولة الكويت التى تقف بجوار الحق مضيفا : أنا صاحب الحق.











