نجاة الفنانة أصالة والإعلامية بسمة وهبة من موت محقق ..فيديو

عرضت قناة "الحدث العربية"، مقطع فيديو لـ لحظة نجاة الفنانة أصالة والإعلامية بسمة وهبة من موت محقق في حادث تصادم مروري.





وأظهر مقطع الفيديو أن الإعلامية بسمة وهبة والفنانة أصالة تعرضتا لحادث اصطدام أثناء تجولهما في البحر بـ"الجيت سكي".





الفيديو أن بسمة وهبة طلبت الدعاء لهما بالسلامة قبل الحادث بثوانٍ، قائلة "ادعولنا لأن اصالة متهورة جدا في السواقة وانا حاسة اني اخدت قرار غلط بالركوب معاها". وأوضحلأن





وبدت بسمة وهبة فاقدة للوعي بعد اصطدام رأسها بالصخور لتجد نفسها في مركب أحد البحارة، ليتم إخراجها من الماء، وهذا بعد صراخ أصالة طلبا للمساعدة.





وعلقت بسمة وهبة على الحادث بنشر بوست لتوجيه الشكر إلى أصالة، وإلي الأولاد الذين أنقذوها، محذرة من قيادة الموتوسيكل المائى بسرعة.



