بسمة وهبة توثق تعرضها مع أصالة لحادث مميت ونجاتهما من الغرق.. فيديو

نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بإنستجرام فيديو جديد لها من مدينة العلمين الجديدة مع الفنانة السورية أصالة يوثق لحظة تعرضهم لحادث خطير في البحر.





وظهرت بسمة وهبة وهي راكبه خلف أصالة على" جيت سكي" وتبث فيديو مع أصاله إذ تتفاجىء أصالة بصخور أمامها مما أدي إلي وقعهم في الماء ونجاتهم من الموت في عرض البحر.





وعلقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة " أصاله كانت سايقه(( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي ".







