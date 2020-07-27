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فن

بسمة وهبة توثق تعرضها مع أصالة لحادث مميت ونجاتهما من الغرق.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:54 ص
تعرض بسمة وهبة واصالة
تعرض بسمة وهبة واصالة لحادث
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مصطفى كرم
نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بإنستجرام فيديو جديد لها من مدينة العلمين الجديدة مع الفنانة السورية أصالة يوثق لحظة تعرضهم لحادث خطير في البحر.

وظهرت بسمة وهبة وهي راكبه خلف أصالة على" جيت سكي" وتبث فيديو مع أصاله إذ تتفاجىء أصالة بصخور أمامها مما أدي إلي وقعهم في الماء ونجاتهم من الموت في عرض البحر.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة " أصاله كانت سايقه(( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي ". 


وتابعت" شكرًا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكرًا أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايمًا بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكرًا للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكرًا لـ " علي البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم ". 
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أصاله كانت سايقه(( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكراً أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ " علي البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم ..

A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on

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