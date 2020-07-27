مدير مستشفى الحميات فى أسوان يحذر من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها لهذا السبب

حذر الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات فى أسوان، من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها، كونها تشكل خطرًا شديدًا على صحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".









وأضاف " محروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك أشخاصا يصابون بكورونا ولا تظهر عليهم الأعراض وفى حال تصادف شخص من هؤلاء بالنفخ فى الأضحية سوف يترتب عليه كارثة، كون كل من سيتعامل مع هذه الأضحية سوف يصاب.



