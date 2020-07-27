AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير مستشفى الحميات فى أسوان يحذر من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها لهذا السبب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:22 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
حذر الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات فى أسوان، من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها، كونها تشكل خطرًا شديدًا على صحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".


وأضاف " محروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك أشخاصا يصابون بكورونا ولا تظهر عليهم الأعراض وفى حال تصادف شخص من هؤلاء بالنفخ فى الأضحية سوف يترتب عليه كارثة، كون كل من سيتعامل مع هذه الأضحية سوف يصاب.

وتابع الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات فى أسوان، أن النفخ بهذه الطريقة أمر تقليدى لدينا فى مصر، ومع اقتراب عيد الأضحى، وكثرة الأضاحى يجب علينا الحذر من ذلك حفاظًا على الصحة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عيد الأضحى .. ننشر أهم علامات صحة الأضحية والنصائح الواجب مراعاتها.. والفلاحين: سعر الخروف يصل إلى 5000 جنيه والعجول إلى 30 ألفا

صلاة عيد الأضحى 2020.. مواقيتها في محافظات ومدن الجمهورية

الإفتاء: المضحي يبارك الله في صحته ويرزقه من حيث لا يحتسب.. فيديو

قبل ما تشترى.. 5 علامات تكشف الأضاحى السليمة صحيًا | فيديو

مع اقتراب العيد.. طريقة تنظيف بقع دم الأضحية من الملابس.. فيديو

ترشيحاتنا

السجن 5 و7 سنوات للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي

لن نخرج عن النص مهما حدث.. ننشر كلمة محمود الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

بعد لقاء السيسى مع وزير الخارجية السعودى.. سمير غطاس: المواجهة مع تركيا أصبحت قومية عربية.. فيديو

عاش أعزب وفقد سمعه ولم يحضر جنازته أحد .. محطات في حياة زكي رستم

إغماء وبكاء وخناقة.. مشاهد من محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام ..فيديو

وزير التموين: ذبح الأضاحي داخل مجازر الدولة مجانا للمواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور

بـ توب أبيض وجينز .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة رقيقة.. شاهد