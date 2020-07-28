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فن

رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني تحصد 400 ألف مشاهدة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:50 ص
عاصي الحلاني - رجعتيني
عاصي الحلاني - رجعتيني لبدايتي
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سعيد فراج
حصد الفنان عاصي الحلاني 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير ابو اسماعيل، الحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

وكان الفنان عاصى الحلاني قد نشر فيديو جديدًا له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور  "إنستجرام". 

وظهر الحلانى وهو  يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا على  الفيديو:‏ قريبا. 

وجاءت التعليقات ما بين  "كلنا مستنيين.. منور الدنيا.. من اجمل الشخصيات في الدنيا". 

يذكر ان عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.
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