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فن

أسعد من تحب.. رسالة جديدة من عاصي الحلاني لـ جمهوره.. شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:43 ص
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
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ميرنا محمود
نشر الفنان عاصى الحلاني فيديو جديداً له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور  "إنستجرام".

وظهر الحلانى  ضاحكا وكتب معلقا علي  الفيديو:‏ الحياة بسيطة جدًا ‏اعطِ ولا تندم، اسعد من تحب، ابتسم لمن حولك ، وتواضع لترتفع ..!".

وجاءت التعليقات كالآتي :
انت بتسعدنا دايما
منور يا نجم
من اجمل الشخصيات في الدنيا 

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وكان قد حرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على تهنئة الشعب الأردني بعيد الاستقلال، الذي وافق أمس، الثلاثاء 25 مايو الجاري.

ونشر عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، الذي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.
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