أسعد من تحب.. رسالة جديدة من عاصي الحلاني لـ جمهوره.. شاهد

نشر الفنان عاصى الحلا ني فيديو جديداً له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".





ابتسم لمن حولك ، وتواضع لترتفع ..!". وظهر الحلانى ضاحكا وكتب معلقا علي الفيديو:‏ الحياة بسيطة جدًا ‏اعطِ ولا تندم، اسعد من تحب،





وجاءت التعليقات كالآتي :

انت بتسعدنا دايما

منور يا نجم

من اجمل الشخصيات في الدنيا





اقرا ايضا :





وكان قد حرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على تهنئة الشعب الأردني بعيد الاستقلال، الذي وافق أمس، الثلاثاء 25 مايو الجاري.





ونشر عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، الذي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".





ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.