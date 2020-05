أسعد من تحب.. رسالة جديدة من عاصي الحلاني لـ جمهوره.. شاهد

View this post on Instagram

‏الحياة بسيطة جدًا ‏اعطِ ولا تندم ، اسعد من تحب ، ابتسم لمن حولك ، وتواضع لترتفع ..! #بعشقك ❤️ #عاصي_الحلاني #assielhallani #rotana #روتانا #deezer @audiorotana @deezer @deezermena @rotanamousicatv ‏