دبلوماسي: المجموعة العربية "موحدة" دوليا بشكل لم نشهده على مدى 45 عاما

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية تعمل في إطار دولي وهو إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، موضحا أن هناك إطار منهم مقفول وهو إطار مجلس الامن وينهار نتيجة الصراعات السياسية بين الشرق والغرب.

وأشار السفير ماجد عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن قرارات الأمم المتحدة تتم خارج الامم المتحدة ويتم اعلانها في الجلسات منذ 7 اكتوبر، مؤكدا أن المجموعة العربية فيها قدر كبير من الوحدة لم نشهده على مدى 45 عاما من العمل الدبلوماسي.

الجهد العربي

وأوضح ماجد عبد الفتاح، أن الجهد العربي متركز في دعم الجانب الفلسطيني وفي كل ما يطلبه القادة والزعماء العرب وفي الاجتماعات التي تتم من قبل وزراء الخارجية، مشددا على أن الجهد العربي متركز تماما في كل ما يطالب به الجانب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وهناك دول كثيرة تعترف بالدولة الفلسطينية.