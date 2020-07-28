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مرأة

4 طرق للتخلص من «زفارة» اللحم الضاني

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:53 ص
4 طرق للتخلص من «زفارة»
4 طرق للتخلص من «زفارة» اللحم الضاني
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أسماء عبد الحفيظ

يعتبر اللحم الضاني من أكثر أنواع اللحوم التي تسبب مشكلة للكثيرين بدسمها ورائحتها المنفرة "الزفارة"؛ لهذا فهي تحتاج لمراحل وخطوات مختلفة حتى يتم التخلص من تلك الرائحة وتحسين طعمها قبل طهيها، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية، من خلال 4طرق، للشيف الشربيني.


التجميد

 الاعتماد على تجميد اللحم الضاني قبل طهيه، لأن برودة التجميد تعمل على تخلصه من تأثير رائحته النفاذة والزفارة عامة


التنظيف

الاهتمام بغسل اللحم الضاني جيدًا قبل طهيه، فلا نكتفي بغسله بالماء الجاري النظيف فقط، بل يُنقع في ماء به خل أبيض وعصير ليمون لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء النظيف الجاري عدة مرات قبل الطهي.


السلق
يجب أن يمر اللحم الضاني بعدة مراحل في سلقه، وهو ما يعمل على تخليصه من الرائحة والزفارة والطعم منفر:

يوضع اللحم الضاني في مياه، دون إضافات، وترفع على النار حتى تمام الغليان، وخلال ذلك نتخلص من الريم "الرغوة البنية" التي تظهر على سطح الشوربة، ونتخلص منها عدة مرات، حتى لا تظهر نهائيا ثم نتخلص من المياه بالكامل، وتوضع مياه نظيفة بها بصل مقطع وورق لورا حتى تحضر الشوربة بطعم نظيف.


التتبيل
في حال عدم تحضير اللحم الضاني دون أن يسلق، أولًا يجب أن يمر بمرحلة التجميد والتنظيف السابقة، ومن ثم مرحلة النقع في التوابل والبهارات وهو ما يساعدها على تغيير طعمها وتحسينه كثيرًا.

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