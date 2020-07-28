7 علامات لاكتشاف اللحم الأفضل قبل الشراء

يتناول المسلمون اللحم بكثرة عن أي وقت في العام، خلال عيد الأضحى، الذي لم يتبق على قدومه سوى أيام قليلة، فمنهم المقتدر الذي يستطيع الذبح ومنهم الذي يقوم بشراء اللحم فقط على قد حاجته.

ولتصبح خبيرًا في اختيار اللحم، هناك 7 علامات، وضعها الشيفات المحترفين، تمكنك من اكتشاف اللحم الأفضل قبل تذوقه مطهوًا، وفق ما نشره "Brightside":

الملمس

لمس اللحم قبل أن تشتريه، وفي حالة شراء لحم مجمد أو بارد، يفضل أن يكون ملمسه قاسيًا، لأن ذلك دليل على وجود دهون في قوامه وهي مصدر الطعم القوي.





اللون

لون اللحم الطازج هو الأحمر، وكلما كان الأحمر هادئًا كلما كان اللحم أنعم، كذلك ينصح الشيفات بعد شراء اللحم إذا كان لونه "رصاصي أو بني"، حتى من الأطراف.





طعام البقرة



طعام البقرة هو الذي يكوّن لحمها، وأحلى مذاق لحم يأتي من البقر الذي يتغذى على الأعشاب الخضراء، وليس على القمامة والأكل من الأرض، لذا فابحث دائمًا عن لحوم المزارع الخضراء، وتجنب ما تجهل مصدره.





ما الذي ستطبخه؟

استخدامك لقطعة اللحم يغير تمامًا نوعية القطعة التي تحتاجها، فقد يكون اللحم مثاليًا بالنسبة لكل المعايير السابقة ولكنه غير مناسب لنوع الطبق الذي تعده، فتخسر قطعة لحم جيدة في الطبق غير المناسب وبنتائج أقل من المرجوة.

وفي العموم قطع اللحم الأرخص تستهلك وقتًا أكبر في طبخها، وإليكم من هنا وصفات توفر هذا الوقت.





لون ومكان الدهون

يحب الشيفات اللحم الذي يتوغل فيه الدهن على شكل خيوط الرخام، فهو صاحب أشهى طعم، والمشكلة هي أن كثرة الدهن حتى لو على شكل الرخام، تجعل اللحم قاسيًا، والأفضل أن يقطع إلى قطع رفيعة، ولا يطبق كعرق أو كتلة كاملة.

ولون الدهن في اللحوم من الحيوانات التي ذبحت صغيرة يكون أبيض، وكلما زاد عمر الذبيحة كان لون دهونها ميالًا أكثر للاصفرار، لذا فالمذاق القوي من اللحم الصغير والأقل نعومة، والنعومة مرتبطة بالدهون الصفراء.

اللحم المطوق بالدهون من الخارج، هو أفضل لحم في تكوين الصوص الغني.





سعر اللحم

يفضل خبراء التغذية والشيفات معًا أن تحصل على قطعة أصغر ولكن من مكان أفضل في الذبيحة، على أن تحصل على كمية كبيرة من لحم أقل سعرًا، لاعتبارات الطعم والقيمة الغذائية معًا، والتي تكون أعلى في اللحوم الأغلى.





علاقتك بالجزار

إن كنت من مستهلكي اللحوم بشكل معتاد، عليك أن تبدأ بتكوين علاقة صداقة أو معرفة قوية مع الجزار، فذلك يجعلك في الأفضلية لحجز القطع القيمة، كما ستحصل منه على العديد من النصائح المفيدة فيما يخص اختيار اللحم.​