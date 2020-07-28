هل يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا وافق يوم عرفة.. فيديو





وقال الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم..».





وأوضح « عثمان» أن بعض العلماء حكموا على هذا الحديث بأنه مضطرب، وهو قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة، لذا قالوا أنه لو وافق يوم السبت يوم عاشوراء يجوز صومه، وكذا لو وافق يوم عرفة.





وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أن الأفضل في هذه الحالة صيام يوم قبل السبت لمن يستطيع، خروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط.









حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم أفطرته في رمضان:



بين



وأضاف «عثمان» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال: ( ما حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على أنه شغل اليوم بعبادة.



وأشار أمين الفتوى بالإفتاء إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.



هل يجوز صيام يوم عرفة بنية قضاء النذر؟



ونبه



وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال شخص يقول علي نذر صيام يوم فهل أصوم يوم عرفة بنية قضاء النذر ؟. قائلا : الوفاء بالنذر واجب عليك يجب أن تؤديه لا محالة لقوله تعالى : "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" .



وأفاد الأطرش: النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام أو طوال حياتك بعد سنة سنتين ثلاث سنوات فالأفضل أن تصوم يوم عرفة بنية الوقوف بعرفة لتحصل على الثواب كاملا.



وتابع: أما النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام لتحصل على ثواب الوفاء بالنذر وثواب يوم عرفة، وإن فعلت غير ذلك فلك الأجر والثواب في أي حال .



هل يشترط تبييت النية قبل صيام يوم عرفة ؟ بين الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل أو التطوع ، كالست من شوال والأيام البيض وليلة النصف من شعبان أو يوم عرفة، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.وأضاف «عثمان» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال: ( ما حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على أنه شغل اليوم بعبادة.وأشار أمين الفتوى بالإفتاء إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.ونبه الشيخ عبد الحميد الأطرش ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وصيامه يحرم على الواقف بعرفة، فمن لم يكتب له الحج عليه بصيامه للحصول على هذا الأجر العظيم.وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال شخص يقول علي نذر صيام يوم فهل أصوم يوم عرفة بنية قضاء النذر ؟. قائلا : الوفاء بالنذر واجب عليك يجب أن تؤديه لا محالة لقوله تعالى : "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" .وأفاد الأطرش: النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام أو طوال حياتك بعد سنة سنتين ثلاث سنوات فالأفضل أن تصوم يوم عرفة بنية الوقوف بعرفة لتحصل على الثواب كاملا.وتابع: أما النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام لتحصل على ثواب الوفاء بالنذر وثواب يوم عرفة، وإن فعلت غير ذلك فلك الأجر والثواب في أي حال .









ولفت إلى أنه إذا توفر الشرطين السابقين فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى،مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»....».



ونبه مدير الأبحاث الشرعية، على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان. أكد الشيخ أحمد ممدوح ، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.ولفت إلى أنه إذا توفر الشرطين السابقين فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى،مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»....».ونبه مدير الأبحاث الشرعية، على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان.



حكم صيام يوم عرفة للحاج وغيره:



يستحب



ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.

يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، واختلف الفقهاء في حكم صيام الحاج ليوم عرفة، والسبب في استحباب الفطر في يوم عرفة لِمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة أن الحاج يتقوى بفطره على الطاعة والدعاء، لأن الصيام قد يسبب له التعب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فطر يوم عرفة، قالت لبابة بنت الحارث: «أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ».ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.



