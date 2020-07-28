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تعليم

وفد من التعليم العالي لاستلام جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:40 م
التعليم العالي
التعليم العالي
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدا من وزارة التعليم العالي لاستلام منشآت جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء وللتنسيق مع رؤساء مدن طور سيناء وراس سدر وشرم الشيخ لمد أفرع الجامعات الثلاث بالخدمات وتجهيز محيط المقرات والتعاون مع المجتمع المحلي والجمهور واستغلال المرافق.

 
وناقش المحافظ مع وفد التعليم العالي تنسيق الخدمات وإنهاء جميع الأعمال المتبقية، مضيفا أن الجامعة تستوعب ١٥٠٠ طالب في الثلاثة فروع في المرحلة الأولى.


 وأوضح الوفد أن الجامعة تخضع  للمعايير الحكومية، ولها تنسيق منفصل ولا تهدف للربح  بل لتغطيه مصاريفها  وبها شراكة دولية.

 
وقال محافظ جنوب سيناء إن الخدمات اللوجستية  للجامعة سوف تبدأ بمقر الجامعة بطور سيناء على مساحة ٥٠ فدانا لخدمة الطلاب وأساتذة الجامعة، وطالب بمراعاة المنح الدراسية والتنسيق لأبناء محافظة جنوب سيناء.


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