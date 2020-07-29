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محافظات

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
بدأت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ في استقبال الحجوزات السياحية لعطلة عيد الاضحى المبارك من المصريين  وبعض الدول الاجنبيه، وكثير من الفنادق والمنتجعات وصلت نسبة الاشغالات المقررة  وهي٥٠ ٪. 

حيث قال خالد احمد الخبير السياحي بشرم الشيخ، إن الاشغالات وصلت في فنادق شرم الشيخ للنسبة المقررة من قبل وزارتي السياحة والصحة وهى٥٠ ٪ مع  اتباع الإجراءات الوقائية  داخل المنتجعات  مشيرا الي ان السائح اصبح لديه وعي  ويطبق الإجراءات الاحترازية. 

واضافت شرين الهواري الخبيرة السياحية بشرم الشيخ  رغم ان شرم الشيخ صفر كورونا ولكن الفنادق والمنتجعات السياحية تطبق الإجراءات الاحترازيه  ويشعر السائح بهذه الإجراءات الدقيقة والتي لا تمنعه من الاستمتاع  بعطلته . 

 وقد شهد  خليج نعمة امس  اقبال  من السياح  للتجول وارتياد الكافتيريات وخاصة بعد مد الفتح حتي الساعة ١٢ ليلا   وإصدار قرار  من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  بذلك . 

فيما قال احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ  إن اضواء شرم الشيخ  عادت مرة  اخري  ولن تنطفئ  ابدا  مشيرا إلي ان هناك إقبال كبير من المصريين  لقضاء عطلة عيد الاضحي المبارك  بها . 

 ومن ناحية اخري  انتعشت  السياحة  البيئية  داخل المحميات الطبيعية  بجنوب سيناء " راس محمد - نبق - كاترين - ابو جالوم - طابا " بعد قرار وزيرة البيئة  بفتح المحميات الطبيعية امام الجمهور . 
 
 وقد تدفق السياح علي المحميات الطبيعية بعد غلق دام ٤ شهور  وقد نظمت محميات جنوب سيناء عملية دخول  السياح  مع تطبيق  الإجراءات الاحترازية  للوقاية  من فيروس كورونا . 
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خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ
خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ
خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ
خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ
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