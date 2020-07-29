مخاطر جديدة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

ما زال الفيروس المستجد الذي خلف وراءه ملايين الإصابات وآلاف الوفيات يفاجئ العلماء يوميًا، فبعد اكتشاف مخاطره على أصحاب الوزن الزائد، فوجئ العلماء اليوم بخطورته على "طوال القامة"، وفقًا لبحث ، يعتمد على النظرية القائلة ، "إن المرض ينتقل عن طريق الهواء".





وأظهرت بيانات من 2000 شخص في المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، أن الرجال الذين تزيد أطوالهم على 6 أقدام (183 سم) ، هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد مرتين.





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كما أن هناك وجود احتمالية لإصابة النساء أيضًا إذا كانوا أطول من 6 أقدام ولكن بشكل ضئيل، ويقول الباحثون بأن النتائج لا تعني بالضرورة أن الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة وراثيًا للعدوى، حيث يعتقد الفريق أن النتائج تشير إلى أن فيروس كورونا ينتشر عبر جزيئات دقيقة تسمى الهباء الجوي، والتي تبقى في الهواء بعد الزفير.





وأكد العلماء أن الأشخاص الأطول لن يكونوا معرضين لخطر أكبر إذا انتشر الفيروس بشكل رئيسي من خلال العطس أو السعال، مما يصدر عنه قطرات أكبر تسقط على الأرض بسرعة.



