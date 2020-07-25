بـ3 إلى 7 أضعاف.. أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا





كما أن أصحاب الوزن الزائد بمؤشر كتلة الجسم يصل لأكثر من 25، هم أكثر عرضة بمقدار 7 أضعاف لاحتياج دعم أجهزة التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا

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وللإيضاح فإن التقرير لم يؤكد أن الوزن الزائد يزيد من فرص إصابة الناس بكورونا ، بلأشار إلى إن الدهون الزائدة يمكنها التأثير على الجهاز التنفسي ومن المحتمل أن تؤثر على وظائف المناعة.





وقال الخبراء في التقرير أن "كل كيلو" سيقوم الأشخاص الذين يعانون من السمنة بفقدانه سيقلل من خطر دخولهم المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.





يأتي ذلك بعد أن نصح رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيون بضرورة فقدان الوزن هذا الصيف استعدادًا لموجة ثانية محتملة من الفيروس في وقت لاحق من هذا العام (في الشتاء).