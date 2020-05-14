AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 01:59 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
عزة عاطف
حذّر أحد أكبر الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية تخصصًا في الفيروسات من أن كثرة لقاحات فيروس كورونا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب وخيمة منها الإصابة بالفيروس نفسه.

وحذّر الدكتور «أنتوني فوسي» عالم المناعة البيت الأبيض من الجهود المبذولة لتطوير اللقاحات في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي عبر الإنترنت يوم الثلاثاء.
 
اقرأ المزيد:

وقال: "يجب أن أحذر من احتمالية حدوث عواقب سلبية بسبب تطوير التطعيمات المضادة، حيث يمكن لبعضها أن تعزز التأثير السلبي للعدوى". 

وأوضح الدكتور فوسي أنه في حالات نادرة، قد ينتهي الأمر بالتطعيم ضد مرض ما إلى الإصابة بالفيروس الذي تعتقد أنك محمي منه، وتصبح عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة نتيجة لذلك".

ووفقًا لتحذيرات فوسي فإن الأمر قد وقع من قبل مع فيروسات أخرى، 

وكد أن أهم مشكلة في أي لقاح ناجح هي فعاليته - القدرة على تحقيق النتيجة المرجوة - ألا وهي الوقاية من عدوى فيروس كورونا. 

وشرح فوسي الأسئلة الرئيسية التي يواجهها الباحثون: "هل ستكون (فعاليته) آجلة أم عاجلة؟، وما مدى ديمومتة اللقاح؟".

أصاب فيروس كورونا حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليون أمريكي، مع وفاة أكثر من 81000 لأسباب مرتبطة بمرض كوفيد-١٩.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نحتاج 4 شهور.. القومى للبحوث: بدأنا الخطوات الأولى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

تفاصيل أول تجربة سريرية للقاح محتمل للحماية من كورونا

المكسيك تعلن أول حالة وفاة بسبب كورونا

كبير مسئولي الصحة بأمريكا يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا

لقاح لـ كورونا.. روسيا تزف بشرى سارة عن بدء اختبارات سريرية على 60 متطوعا

عالمة بريطانية تعلن نجاحها في إنتاج لقاح ضد كورونا.. متى سيكون متاحا؟

ترشيحاتنا

قتل سيدة واغتصبها في غرفة ملحقة بمسجد.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام نجار شنقاً

تعرض نجل مجدي كامل ومها أحمد لأزمة صحية.. التفاصيل

تركهم في العراء رغم أزمة كورونا.. فندق تركي يطرد جزائريين عالقين.. فيديو

زاهي حواس: المصريون القدماء أصيبوا بعدد من الأوبئة.. والطاعون يشبه كورونا

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتستمر 5 أيام.. الحرارة تصل لـ 43 درجة

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا

أقدم سيارة في بريطانيا عمرها 119 عاما ..صور

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور