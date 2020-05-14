عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا

حذّر أحد أكبر الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية تخصصًا في الفيروسات من أن كثرة لقاحات فيروس كورونا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب وخيمة منها الإصابة بالفيروس نفسه.





وحذّر الدكتور «أنتوني فوسي» عالم المناعة البيت الأبيض من الجهود المبذولة لتطوير اللقاحات في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي عبر الإنترنت يوم الثلاثاء.

اقرأ المزيد:





وقال: "يجب أن أحذر من احتمالية حدوث عواقب سلبية بسبب تطوير التطعيمات المضادة، حيث يمكن لبعضها أن تعزز التأثير السلبي للعدوى".





وأوضح الدكتور فوسي أنه في حالات نادرة، قد ينتهي الأمر بالتطعيم ضد مرض ما إلى الإصابة بالفيروس الذي تعتقد أنك محمي منه، وتصبح عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة نتيجة لذلك".





ووفقًا لتحذيرات فوسي فإن الأمر قد وقع من قبل مع فيروسات أخرى،





وكد أن أهم مشكلة في أي لقاح ناجح هي فعاليته - القدرة على تحقيق النتيجة المرجوة - ألا وهي الوقاية من عدوى فيروس كورونا.





وشرح فوسي الأسئلة الرئيسية التي يواجهها الباحثون: "هل ستكون (فعاليته) آجلة أم عاجلة؟، وما مدى ديمومتة اللقاح؟".





أصاب فيروس كورونا حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليون أمريكي، مع وفاة أكثر من 81000 لأسباب مرتبطة بمرض كوفيد-١٩.







