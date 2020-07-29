ساحر النساء.. راندا البحيري تخوض أولى بطولاتها السينمائية





وأضافت راندا البحيرى " كذا حد مفهمش الاسم و عايزين يعرفوا الفيلم عباره عن إيه أو مين بيخرجه، الفيلم رومانسي إنتاج وإخراج أحمد عياد الرشيدي تأليف محمد مكي وأحمد عياد ومدير إدارة إنتاج الشركة عوض ماهر "





وأكملت "الأساتذة اللي علي رأسي من ممثلين و فنيين طبعا مش هعرف اكتب الاسماء كلها هنا؛ بس انا بحترمهم كلهم و بحبهم كلهم و كانت تجربة ممتعة فاضل كام يوم تصوير و ننتهي من الفيلم ا دعولنا أرجوكم "



