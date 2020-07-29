ساحر النساء.. راندا البحيري تخوض أولى بطولاتها السينمائية

أعلنت الفنانة راندا البحيرى عن أولى بطولتها السينمائية من خلال فيلم " ساحر النساء ".
وكتبت راندا البحيري، من خلال حسابها على "فيسبوك": "لكل اللي سألني عن الأفلام اللي بصورها حاليا و كذا صحفي مشكورين عايزين يعرفوا ايه الفيلم اللي هو بطولتي أنا و محمد سليمان؛ اسمه (ساحر النساء)".
وأضافت راندا البحيرى " كذا حد مفهمش الاسم و عايزين يعرفوا الفيلم عباره عن إيه أو مين بيخرجه، الفيلم رومانسي إنتاج وإخراج أحمد عياد الرشيدي تأليف محمد مكي وأحمد عياد ومدير إدارة إنتاج الشركة عوض ماهر "
وأكملت "الأساتذة اللي علي رأسي من ممثلين و فنيين طبعا مش هعرف اكتب الاسماء كلها هنا؛ بس انا بحترمهم كلهم و بحبهم كلهم و كانت تجربة ممتعة فاضل كام يوم تصوير و ننتهي من الفيلم ادعولنا أرجوكم "
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