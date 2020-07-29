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رياضة

بعد تعيين حمادة علوي مديرا للكرة بـ بلدية المحلة.. الجمهور ينقسم: يمتلك الخبرة الكافية.. وآخرون: غير مناسب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:33 ص
حمادة علوي
حمادة علوي
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عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى، تعيين حماده علوي مديرا للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة من منافسات دورى القسم الثاني. 

وانقسمت الجماهير بين مؤيد ومعارض لقرار مجلس إدارة النادي من تعيين حمادة علوي مرة أخرى في المنصب منهم من يري أنه يمتلك الخبرة الكافية ليبتعد الفريق عن الهبوط للقسم الثالث والنصف الثاني غير مناسب الفترة المقبلة وقد يتسبب في مشاكل للفريق الأول حال تدخله في القرارات الفنية. 

كما تم تعيين محمد عبدالسلام مخطط للأحمال بالفريق الأول تحت قيادة المدير الفني رمضان السيد. 

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 22 نقطة من 17 مباراة وهو أحد الفرق المهددة بالهبوط حال تنفيذ قرار هبوط 5 فرق إلى القسم الثالث. 
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