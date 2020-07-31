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أخبار العالم

خامنئي: أمريكا تدفعنا نحو الإفلاس ولن نوقف برامجنا النووية والصاروخية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:22 ص
المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي
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أحمد محرم
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تهدف لدفع اقتصادها إلى الانهيار والإفلاس، مؤكدًا أن "الأحلام الأمريكية لتحقيق أهدافها بالعقوبات لن يتحقق أبدًا".

وأعلن خامنئي أن "إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية كما تطالب الولايات المتحدة، ولن تتفاوض مع الولايات المتحدة التي تسعى لتحجيم نفوذ إيران الإقليمي".


واعتبر خامنئي أن "الحظر الأمريكي المفروض على الشعب الإيراني هو جريمة كبرى" مؤكدًا أن "الأعداء يريدون من الحظر ضرب اقتصاد إيران وقطع مساعدتها لمحور المقاومة كما أنهم يهدفون إلى الضغط على الشعب الايراني والوقوف بوجه تطوره العلمي على المدى القصير".

وأضاف خامنئي أن "القطاع الواسع من الشعب الإيراني يعرف من هي أمريكا ولماذا تفرض الحظر والشعب الايراني سينتصر بشكل قاطع على الحظر وتمكن من توظيف الحظر للاعتماد على الذات".

وتابع المرشد الإيراني أن "قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين".
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