ريم مصطفى تهنئ متابعيها بعيد الأضحى من على البحر

نشرت ريم مصطفى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام ".





وظهرت ريم مصطفى فى الصورة بإطلالة صيفية جديدة من على البحر.





وهنأت ريم مصطفى متابعيها بمناسبة عيد الأضحى قائلة:"‏عيد أضحى مبارك عليكم، وكل عام وأنتم ومن تحبون بخير".









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وشاركت ريم مصطفي مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .









وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.