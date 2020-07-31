AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. أول احتفال بـ العيد على ممشى أهل مصر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:42 م
ممشى اهل مصر
ممشى اهل مصر
Advertisements
ايمن محمد
غابت مظاهر الاحتفال في اليوم الاول  لعيد الاضحي المبارك في محافظة جنوب سيناء وخلت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات من المواطنين على غير عادتها، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وظهرت اعداد قليلة من المواطنين في  الشوارع  تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات مع تكثيف التواجد الأمني على جميع مداخل ومخارج المحافظة وحول الكنائس والمناطق الحيوية بالمحافظة.

في مدينة طور سيناء شهد ممشي اهل مصر علي شاطئ البحر الذي افتتحه المحافظ امس بطول 3 كيلو متر اقبالا كبير من المواطنين من مختلف الطوائف ومنذ الصباح الباكر وعلي مدار اليوم  والذي يعد المتنفس الوحيد لهم بعد غلق الشواطئ  والساحات ومنطقة حمام موسى وجميع الطرق المؤدية إليهم مع تكثيف الحملات المرورية المتحركة في الشوارع لمتابعة تطبيق قرار الحظر.

وأغلق طريق الكورنيش بمدينة رأس سدر كما أغلقت جميع الشواطئ العامة وقال علي حمادة رئيس المدينة، إن جميع المقاهي والكافتريات والمتنزهات التزمت بالاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد  ولم يجرِ رصد أي مخالفات.

في نفس السياق استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء  العديد من المواطنين ومشايخ وعواقل البدو والقيادات  التنفيذية الذين جاءوا لتهنئته بالعيد وحرص علي تناول طعام الافطار معهم  وقام بتوزيع  عيدية العيد والحلوي  علي الاطفال.      

وشهدت فنادق  مدن شرم الشيخ ودهب اقبالا من الرواد من مختلف محافظات مصر وبعض السياح من مختلف دول العالم حيث اعدت لهم الفنادق والمنتجعات السياحية العديد من البرامج الترفيهية والحفلات الليلية في عمق الجبال مصحوبة بالعشاء البدوي وحفلات الفن الشعبي والتنورة   بينما خلت جميع شواطئ شرم الشيخ التي توجد بهضبة أم السيد ومحمية رأس محمد وخليج نعمه، والشاطئ العام ومنطقة نبق وأيضًا الحدائق والمتنزهات العامة  من الزائرين.

 وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية إن الحجوزات وصلت لنسبة ٥٠٪  بمدينتي دهب وشرم الشيخ  للفنادق التي صرح لها باستقبال نزلاء. 
 ومن ناحية اخري التزم مواطني جنوب سيناء بالذبح داخل المجازر. 

 وقالت رحاب الجوهري مديرية الطب البيطري  بجنوب سيناء إن الذبح في المجازر الآلية بالمجان مع توفير طبيب للكشف علي الاضحية.
 اقرا ايضا :
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوارع خاوية والشواطئ مغلقة.. أهالى جنوب سيناء التزموا المنازل أول أيام عيد الفطر

توزيع الكمامات مجانا بجنوب سيناء وتخصيص 4 مستشفيات لمصابي كورونا

محافظ جنوب سيناء: عودة الأنشطة البحرية والغوص 21 يونيو

منطقة جذب سياحي.. ممشى أهل مصر يغير وجه طور سيناء.. شاهد

وزير الآثار يختتم زيارته لمدن جنوب سيناء بتفقد منفذ طابا البرى

وضع اللمسات النهائية لممشى "أهل مصر" بطور سيناء

ترشيحاتنا

طقس ثاني يوم العيد.. حار رطب على القاهرة وفرص للأمطار في الصعيد والعظمى تصل إلى 47 درجة

جبروت طفلة زورت بطاقة باسم ابنة عمها للزواج والاستيلاء على 16 ألف جنيه

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز 66 ألفا بينهم 58 ألف حالة شفاء

رسالة خاصة من زينة عاشور لابنتها جانا عمرو دياب

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

AdvertisementS

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم

الداخلية: الإفراج عن 770 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم