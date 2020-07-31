شاهد.. أول احتفال بـ العيد على ممشى أهل مصر

غابت مظاهر الاحتفال في اليوم الاول لعيد الاضحي المبارك في محافظة جنوب سيناء وخلت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات من المواطنين على غير عادتها، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وظهرت اعداد قليلة من المواطنين في الشوارع تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات مع تكثيف التواجد الأمني على جميع مداخل ومخارج المحافظة وحول الكنائس والمناطق الحيوية بالمحافظة.





في مدينة طور سيناء شهد ممشي اهل مصر علي شاطئ البحر الذي افتتحه المحافظ امس بطول 3 كيلو متر اقبالا كبير من المواطنين من مختلف الطوائف ومنذ الصباح الباكر وعلي مدار اليوم والذي يعد المتنفس الوحيد لهم بعد غلق الشواطئ والساحات ومنطقة حمام موسى وجميع الطرق المؤدية إليهم مع تكثيف الحملات المرورية المتحركة في الشوارع لمتابعة تطبيق قرار الحظر.





وأغلق طريق الكورنيش بمدينة رأس سدر كما أغلقت جميع الشواطئ العامة وقال علي حمادة رئيس المدينة، إن جميع المقاهي والكافتريات والمتنزهات التزمت بالاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد ولم يجرِ رصد أي مخالفات.





في نفس السياق استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء العديد من المواطنين ومشايخ وعواقل البدو والقيادات التنفيذية الذين جاءوا لتهنئته بالعيد وحرص علي تناول طعام الافطار معهم وقام بتوزيع عيدية العيد والحلوي علي الاطفال.





وشهدت فنادق مدن شرم الشيخ ودهب اقبالا من الرواد من مختلف محافظات مصر وبعض السياح من مختلف دول العالم حيث اعدت لهم الفنادق والمنتجعات السياحية العديد من البرامج الترفيهية والحفلات الليلية في عمق الجبال مصحوبة بالعشاء البدوي وحفلات الفن الشعبي والتنورة بينما خلت جميع شواطئ شرم الشيخ التي توجد بهضبة أم السيد ومحمية رأس محمد وخليج نعمه، والشاطئ العام ومنطقة نبق وأيضًا الحدائق والمتنزهات العامة من الزائرين.





وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية إن الحجوزات وصلت لنسبة ٥٠٪ بمدينتي دهب وشرم الشيخ للفنادق التي صرح لها باستقبال نزلاء.

ومن ناحية اخري التزم مواطني جنوب سيناء بالذبح داخل المجازر.





وقالت رحاب الجوهري مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء إن الذبح في المجازر الآلية بالمجان مع توفير طبيب للكشف علي الاضحية.